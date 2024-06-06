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Рустам Минниханов: Русский язык – уникальное достояние всего человечества
Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю празднования Дня русского языка и 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.
«Уважаемые татарстанцы!
От всей души поздравляю с Днем русского языка, который мы традиционно празднуем в день рождения великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина.
Русский язык – уникальное достояние всего человечества. Благодаря ему удается сохранить и передать следующим поколениям самобытность русского народа, а также духовно-нравственные ценности, богатство и красоту культуры всех национальностей России.
Александр Сергеевич тонко чувствовал душу народа и точно передавал эстетику его речи, вбирающей в себя всю палитру красок жизни, отражающей образность мышления, мудрость веков и энергию современности. Будучи блестящим эрудитом, Пушкин был также хорошо знаком с лучшими образцами произведений мировой культуры. Именно широта восприятия и глубина мышления классика русской литературы и является той составляющей магической силы созданных им шедевров.
В своих произведениях Александр Пушкин воспел непреходящие качества человека и гражданина: верность Отечеству, честность перед собой и людьми, отвагу, справедливость, стремление к знаниям.
Бессмертное наследие Александра Пушкина отличается неисчерпаемой многогранностью. Он – символ силы, мощи, высокой духовности и безграничности Русского мира.
Желаю всем стойкости духа, добрых мыслей и их счастливого воплощения!» – написал руководитель республики.
День был учрежден департаментом ООН по связям с общественностью для поддержания равноправия шести официальных языков организации – английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского.
Указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России в 2011 году подписал Президент РФ. Дату оставили без изменений — 6 июня.
Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года. В этом году отмечается 225 лет со дня его рождения.
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