Рустам Минниханов: «РОСТКИ» – уникальная площадка для усиления работы с Китаем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный форум «РОСТКИ» зарекомендовал себя как площадка для усиления совместной работы с Китаем практически по всем направлениям. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании форума на тему «Партнерство, проверенное временем: курс на будущее».

«Мы собираемся уже в третий раз. За это время мероприятие зарекомендовало себя как уникальная площадка для усиления совместной работы с Китаем по различным направлениям, включая инвестиционные проекты, машиностроение, энергетику, нефтехимию, сельское хозяйство, информационные технологии, логистику, образование, культуру и туризм», – сказал Минниханов.

По его словам, главная задача мероприятия – развитие торговых, экономических, научных, социальных и культурных связей между регионами России и Китая.

«Встречи на этой площадке – хорошая возможность подвести итоги совместной работы, обсудить реализацию текущих проектов и определить приоритеты на будущее», – отметил Раис РТ.

Он подчеркнул, что в последние годы российско-китайские отношения, история которых длится более четырех сотен лет, достигли беспрецедентного уровня доверия и взаимопонимания.

«Наше сотрудничество строится на принципах многовековой дружбы, равноправия и стратегического партнерства. Это позволяет совместно отвечать на вызовы современного мира и вносить вклад в укрепление глобальной стабильности», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что в прошлом году отмечалось 75-летие установления дипломатических отношений.

«Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казань на саммит БРИКС в октябре 2024 года стал ярким символом особых, многогранных и взаимовыгодных связей между нашими странами. А предстоящий в начале сентября этого года визит в Китай Президента России Владимира Путина станет новым важным этапом в развитии стратегического партнерства между нашими странами», – заключил Раис Татарстана.