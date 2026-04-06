Рустам Минниханов: Россия выступает за дипломатическое урегулирование на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке вызывает большую обеспокоенность, и Россия последовательно выступает за дипломатическое решение конфликта. Об этом на информационной встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«К большому сожалению, именно в этот благословенный месяц под прикрытием возобновившегося переговорного процесса совершен акт агрессии США и Израиля в отношении Ирана. В этой связи мы глубоко обеспокоены последовавшей эскалацией на Ближнем Востоке, ударами по территории наших уважаемых партнеров из других мусульманских государств, разрушениями инфраструктуры. Российская Федерация последовательно выступает за скорейшее дипломатическое урегулирование и нормализацию обстановки в регионе», – сказал Минниханов.

При этом ушла на второй план, но никуда не делась проблема палестино-израильского конфликта, образовавшейся там гуманитарной катастрофы, а также закрытия доступа к исламской святыне – мечети Аль-Акса, добавил Раис Татарстана.