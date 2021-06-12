Рустам Минниханов: Россия уверенно следует по пути мира, прогресса и стабильности

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России.

«В этот знаменательный день каждый гражданин нашей огромной страны в полной мере ощущает свою личную причастность к грандиозным свершениям и великим победам, благодаря которым на протяжении веков созидалась и укреплялась российская государственность. Пройдя через множество испытаний, современная Россия уверенно следует по пути мира, прогресса и стабильности, являя собой яркий пример мирного сосуществования и сотрудничества представителей разных национальностей и вероисповеданий», — говорится в обращении.

Рустам Минниханов отметил, что незыблемые принципы свободы и независимости, закрепленные в Конституции Российской Федерации, позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее, наполняют нашу жизнь созидательным ритмом. «Сегодня от каждого из нас зависит судьба Отечества, и понимание этого делает нас ещё более сильными, сплоченными и ответственными перед страной и своим народом», — подчеркнул он.

Президент РТ отметил, что неизменно находясь в числе регионов-лидеров, наша республика добилась значительных результатов в экономической, социальной, образовательной, научной, культурной и иных сферах.

При этом мы и впредь намерены прилагать первостепенные усилия к созданию условий для улучшения жизни граждан, реализации приоритетных национальных проектов, укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия. По слова Рустама Минниханова, в значительной мере способствовать этому призвано проведение в Татарстане Года родных языков и народного единства.

«В нынешнем году в нашей стране произойдет целый ряд важных событий, которые во многом будут определять дальнейшее развитие общества и государства. Нам предстоит принять участие в выборах депутатов Государственной Думы и Всероссийской переписи населения. Уверен, дорогие друзья, что вы подойдете к этому с присущими татарстанцам ответственностью и здравомыслием. Наша сила — в единстве, и это всегда помогало нам жить, трудиться и побеждать.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, новых трудовых свершений, счастья, мира, добра и благополучия. С Днём России!» — заключил Президент Татарстана.