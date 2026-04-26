Рустам Минниханов: «Родной язык – живое дыхание нации»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и знаменательным событием – 140-летием со дня рождения великого сына татарского народа, гениального поэта Габдуллы Тукая.

«Родной язык – живое дыхание нации, сокровищница ее духа и исторической памяти. Именно в нем заложены нравственные ориентиры для сохранения самобытности народа в стремительно меняющемся мире», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис РТ напомнил, что Тукай стал символом татарской поэзии. «На его бессмертных строках выросли целые поколения – с певучим „Родным языком“ мы делаем первые шаги в познании мира, а в глубокой философской лирике находим ответы на вопросы бытия. Слово Тукая актуально во все времена – оно лечит душу, пробуждает совесть и вдохновляет на созидание. Именно он внес значительный вклад в формирование современного татарского литературного языка, подлинного достояния для каждого из нас», – заметил он.

По мнению Рустама Минниханова, сегодня особую актуальность обрело творчество и другого великого мастера слова – поэта-героя Мусы Джалиля, 120-летие которого отмечается в этом году. «Его мужество стало эталоном для всего человечества, служит примером для нашей многонациональной молодежи, защищающей с оружием в руках Родину, свои языки, культуру и традиции», – выразил уверенность он.

«Пусть великое культурное наследие наших знаменитых предшественников служит надежной опорой в бережном сохранении родного языка, передавая его красоту и богатство потомкам как уникальную ценность. Желаю вам мира, процветания, неиссякаемого вдохновения и гордости за родной язык и культуру!» – заключил Раис Татарстана.