Рустам Минниханов: Ренат Тимерзянов был образцом того, каким должен быть полицейский

Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал проститься с Ренатом Тимерзяновым, который скончался на 72-м году жизни. Церемония прощания проходит в Культурном центре МВД РТ.

«Всю свою сознательную жизнь он служил нашей республике и нашей стране. Всегда он был примером. Я считаю, что он – некий образец. Такой, каким раньше должен был быть милиционер, ну а сейчас полицейский. Многие годы я знал его лично, когда он еще работал в министерстве, потом в службе безопасности», – сказал Рустам Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что он помнит и самые сложные годы, когда организованная преступность поднимала голову.

«Он сумел сломить эту ситуацию это была его огромная роль, как человека-профессионала. И, конечно же, многие в этом зале – представители правоохранительных органов – вместе с ним работали и могут с уверенностью сказать, что он был примером. Надо отдать должное ему, когда он возглавлял министерство в Алтайском крае, потом вернулся в Татарстан», – сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что смерть Рената Тимерзянова – это огромная утрата.

«Мы искренне соболезнуем всем близким, коллегам, соболезнуем друзьям, соболезнуем всем. Пусть земля будет ему пухом. Мы всегда его будем помнить как образец служения республике и служению своему Отечеству», – сказал он.

«Татар-информ» рассказывал, что в последние годы Ренат Тимерзянов был помощником Премьер-министра РТ, курирующего подразделения из Республики Татарстан в зоне специальной военной операции.

