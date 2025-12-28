news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 декабря 2025 09:28

Рустам Минниханов рассказал о вручении республиканских наград бойцам СВО

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов рассказал о вручении республиканских наград бойцам СВО
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал о вручении республиканских наград бойцам СВО. Соответствующий пост он выложил в своем канале МАХ.

Раис РТ отметил, что награжденные доблестно выполняют свой воинский долг, а также, что каждый из них является примером стойкости и патриотизма.

«Ребята, с такими героями, как вы, будущее нашей страны в надежных руках! Спасибо!» – написал Минниханов на татарском.

Видео: канал МАХ Рустама Минниханова

#Рустам Минниханов #СВО #герои СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

27 декабря 2025
Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

Кто не может попасть под сокращение на работе в Татарстане

27 декабря 2025