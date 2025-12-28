Рустам Минниханов рассказал о вручении республиканских наград бойцам СВО
Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал о вручении республиканских наград бойцам СВО. Соответствующий пост он выложил в своем канале МАХ.
Раис РТ отметил, что награжденные доблестно выполняют свой воинский долг, а также, что каждый из них является примером стойкости и патриотизма.
«Ребята, с такими героями, как вы, будущее нашей страны в надежных руках! Спасибо!» – написал Минниханов на татарском.
Видео: канал МАХ Рустама Минниханова