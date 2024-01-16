Рустам Минниханов рассказал о важности исследования генетики

Генетические исследования могут помочь найти средства от тяжелых болезней и решить ряд задач в сельском хозяйстве и производстве вакцин. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию.

«Важность данного направления неоднократно подчеркивал Президент страны Владимир Владимирович Путин. Генетические исследования должны помочь найти лечение для тяжелых заболеваний, решить задачи в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве и растениеводстве, а также в производстве вакцин», — перечислил Минниханов.

Руководитель республики отметил, что в Татарстане эта работа ведется на базе Республиканской клинической больницы совместно с Казанским федеральным университетом, Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма и компанией «БАРС Груп».