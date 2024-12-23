Рустам Минниханов рассказал о своих главных семейных ценностях

Уважать старших, свой народ, семью и религию – такие главные семейные принципы назвал Раис Татарстана Рустам Минниханов, отвечая на вопрос по итогам Года семьи в России.

«Важно уважать родителей, старших, любить свою Родину, религию, культуру. Это все - семья», - заявил Минниханов на пресс-конференции.

Напомним, что 2024-й был объявлен в России Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи.