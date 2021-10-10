Рустам Минниханов: «На высоте 70 метров пилоты доложили, что отказал двигатель»

Президент Татарстана прибыл на место крушения самолета L-410 в Мензелинском районе и выступил с заявлением по поводу трагедии.

Руководитель республики со скорбью отметил, что парашютисты и пилоты погибли, занимаясь любимым делом.

«В 9.05, по информации, которую я получил, самолет взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку. Полет, как мы видим, длился недолго», — рассказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что в республике создан штаб, будет оказана материальная помощь в доставке и похоронах

По его словам, пилоты уходили от населенных пунктов. «Уходили налево, шли на посадку. Но высота не позволила. В этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль „Газель“, крылом самолета машину задели, летательный аппарат перевернулся, и случилась трагедия. Конечно, всё, что могли сделать службы спасения, они сделали. К сожалению, на сегодняшний момент мы потеряли 16 человек, пострадавших шестеро. Всем, кто остался в живых, оказывается медицинская помощь, четверо находятся в БСМП в Набережных Челнах, одного санитарной авиацией доставили в Казань, один в пути. Делается всё для сохранения жизни этих людей», — сказал Президент.

Минниханов отметил, что в республике создан штаб, будет оказана материальная помощь в доставке и похоронах.

«Республика окажет всё, что может, для этих семей. Еще раз хочу принести извинения и самые глубокие соболезнования. Большая трагедия», — сказал Рустам Минниханов.