Общество 28 ноября 2025 10:10

Рустам Минниханов рассказал, что книга о татарской кухне получила премию в Эр-Рияде

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал о мировом триумфе татарской кухни в Эр-Рияде. Соответствующие пост и видео он выложил в своем канале МАХ.

«Наши треугольники – самая вкусная еда в мире! Наша книга «Земля, душа и кровь татар» стала лучшей кулинарной книгой мира и получила премию Gourmand Awards на международной церемонии в Эр-Рияде!

Приезжайте в Татарстан! У нас вкусно», – написал Минниханов на татарском.

Видео: канал МАХ Рустама Минниханова

#Рустам Минниханов #татарская кухня #мессенджер МАХ
