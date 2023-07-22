Рустам Минниханов рассказал, что он считает «душой Татарстана»

Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что он вкладывает в понятие «душа Татарстана». Своим видением он поделился на пленарной дискуссии XI Летнего кампуса Президентской академии, отвечая на соответствующий вопрос участницы образовательного форума из Москвы.

«Душа Татарстана — это его народ, культура, история. Мы все разные — и мусульмане, и православные. Но Татарстан — это уникальное место, где нет споров между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Митрополит приходит на мусульманские праздники, муфтий — на православные. Мы разные, но друг друга дополняем», — сказал Минниханов.

Раис Татарстана подчеркнул, что для него самое главное — мир, согласие и стабильность. «Это залог нашего будущего развития», — убежден он.

Летний кампус Президентской академии — ежегодный образовательный проект для молодежи. Он направлен на создание условий для общения талантливых молодых людей и формирование нового поколения интеллектуальной элиты страны. Тема фестиваля этого года — «Смыслы и компетенции будущего».

В образовательном форуме приняли участие более 200 студентов Президентской академии, вузов Татарстана и присоединенных в прошлом году после плебисцитов регионов России, а также учащиеся из Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Китая, Узбекистана и Нигерии.