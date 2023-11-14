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Рустам Минниханов: Пусть о татарах знают во всем мире
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов участвует в пленарном заседании Всероссийского форума учителей татарского языка «Туган тел».
«Татарскую нацию должны знать во всем мире. Такие форумы нам очень нужны. Увидел выставку — стало спокойно на душе, и есть уверенность в светлом будущем нашего народа», — сказал Минниханов.
Раис республики отметил, что за короткое время в республике, во Всемирном конгрессе татар, Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков народов РТ, а также в министерстве образования и науки ведется эффективная работа.
«Нам надо идти в этом направлении. Наш язык нужен нам, не надо думать, что он нужен кому-то еще. Надо начинать с себя — семья, детский сад, школа. Роль учителя большая. Без учителя нельзя. Вот такую форму нашли, эту форму будем вести и в дальнейшем. Работу продолжим. Берегите себя!» — сказал Рустам Минниханов.
Также Раис РТ призвал участников форума приложить усилия во имя развития и будущего татарсткого народа.
«Пусть о татарах знают во всем мире. Результаты ваши ощутимы, большое вам спасибо!» — сказал Минниханов и вручил государственные награды.
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