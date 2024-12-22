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Рустам Минниханов: Пусть каждый последующий год будет посвящен семье
Длившийся почти 12 часов телемарафон «С Новым годом, семья!» завершило обращение Раиса Татарстана Рустама Минниханова, в котором он подвел предварительные итоги завершающегося Года семьи. Его зачитали ведущие марафона.
«Дорогие друзья! Кадерле дуслар! <…> С огромным удовольствием поздравляю вас с наступающим новым, 2025 годом! 2024 год, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи, был посвящен самому важному для каждого из нас — семье, которая во все времена будет основой нашего многонационального государства», — напомнил руководитель республики.
«В Татарстане живут замечательные, удивительные семьи, в которых сильны традиции и во главе угла [находятся] вечные ценности: любовь, забота, уважение к старшим», — констатировал он.
«Мы гордимся многодетными семьями нашей республики, число которых растет с каждым годом. В 2024 году таких семей стало свыше 55 тыс., а в 2012-м их было чуть более 24 тыс.», — отметил Минниханов.
«Хочу выразить особую благодарность семьям участников специальной военной операции. Мужество, стойкость, отвага наших доблестных воинов — пример для всех нас. Невозможно переоценить их вклад в обеспечение безопасности нашей страны», — добавил Раис РТ.
«Дорогие друзья! Кадерле дуслар! Мы признательны вам за инициативы, проекты, добрые дела, реализованные в Год семьи. Пусть каждый последующий год будет посвящен семье, нашим родным и любимым», — подчеркнул Рустам Минниханов.
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