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Общество 21 июля 2025 14:12

Рустам Минниханов проводит встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов проводит встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во встрече также принимает участие глава ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Началась встреча Рустама Минниханова с Патриархом. В беседе принимает участие и муфтий Республики Татарстан», – написала она.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#Рустам Минниханов #патриарх Кирилл #муфтий татарстана
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