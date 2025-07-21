Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов проводит встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во встрече также принимает участие глава ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Началась встреча Рустама Минниханова с Патриархом. В беседе принимает участие и муфтий Республики Татарстан», – написала она.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой