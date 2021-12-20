Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефти»

Сегодня в Альметьевске прошло заседание совета директоров ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина. Его провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба компании.

Члены совета директоров рассмотрели итоги исполнения бюджета «Татнефти» за одиннадцать месяцев 2021 года и утвердили бюджет на январь и I квартал 2022 года.

Кроме того, на заседании была представлена информация о состоянии нефтегазовых проектов в области нефтесервиса, геологоразведки и нефтегазодобычи за пределами России. В частности, «Татнефть» возобновила геологоразведку в Ливии, где у нее заключены четыре контрактных блока по соглашению на разведку и раздел продукции.

В Туркменистане компания реализует сервисный контракт с ГК «Туркменнебит». В результате накопленная дополнительная нефтедобыча превысила 400 тыс. тонн. В центральноазиатской стране организованы производства по ремонту установок электроцентробежных насосов и насосно-компрессорных труб. В будущем «Татнефть» предполагает продолжить работу по поиску и оценке перспектив нефтегазодобывающих проектов.

Помимо этого, участники заседания изучили прогнозные показатели бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2022 год. «Совет директоров принял решение обеспечить решение задач бизнес-блока с учетом внешних факторов и решений ОПЕК+», — отмечает пресс-служба компании.

Комитет по корпоративному управлению при совете директоров было решено преобразовать в Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению при совете директоров. Также участники заседания затронули ряд других вопросов, связанных с текущей деятельностью «Татнефти».