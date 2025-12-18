Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров Татнефтехиминвест-холдинга. Мероприятие состоялось в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе заседания были презентованы проекты, представляющие интерес для дальнейшего развития нефтехимии.

Доклад по использованию в нефтехимической промышленности искусственного интеллекта представил член-корреспондент РАН Максим Федоров.

Генеральный директор научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной оптики» Сергей Косковский презентовал систему видео-и тепловизионного мониторинга и аналитики «СВТМА».

С докладом на тему «Термоакустика как элемент нового технологического уклада» выступил доктор технических наук, профессор Российского технологического университета МИРЭА (Москва) Олег Федосеев.

Заместитель директора по научной работе ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) Павел Брунков представил проект, направленный на решение проблемы импортозамещения в энергетическом секторе.

Генеральный директор Татнефтехиминвест-холдинга Рафинат Яруллин вынес на рассмотрение и утверждение перечень углеводородного сырья и нефтехимической продукции, поставляемых предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2026 год.

Перечень сформирован на основе заявок предприятий нефтегазохимического комплекса и направлен на создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства в отрасли. Схема внутриреспубликанской кооперации действует с 1999 года, ежегодно утверждается Советом директоров Татнефтехиминвест-холдинга и на практике доказала свою эффективность.