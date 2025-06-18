Рустам Минниханов провел заседание Ассоциации инновационных регионов России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На ПМЭФ состоялось заседание Ассоциации инновационных регионов России, которое провел Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В 2025 году Ассоциация отметила 15-летие со дня основания.

В своем выступлении председатель Совета АИРР Рустам Минниханов напомнил, что за время работы организация расширилась до 19 участников. Он отметил, что Ассоциация зарекомендовала себя как эффективная площадка для обмена практиками и опытом в сфере внедрения инноваций на региональном уровне.

«Впечатляют и результаты нашей совместной работы. Так, на текущий момент на регионы Ассоциации приходится больше трети ВВП страны», – подчеркнул Рустам Минниханов.