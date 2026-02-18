Рустам Минниханов провел встречу с хокимом Ташкентской области

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с делегацией Ташкентской области во главе с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках дружеских отношений между Россией и Узбекистаном.

Рустам Минниханов подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном динамично развивается – появляются новые совместные проекты, расширяются деловые контакты, совершаются взаимные визиты.

Лидер Татарстана поблагодарил за неизменный интерес к республике и контактам на межрегиональном уровне и подтвердил заинтересованность республики в развитии многопланового партнерства с братским Узбекистаном.