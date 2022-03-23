Рустам Минниханов провел встречу с вице-премьером Узбекистана Сардором Умурзаковым

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем Премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.

«Стороны в рабочем порядке и предметно обсудили накопившиеся вопросы относительно реализации совместных проектов», — передает пресс-служба Президента РТ.

В ходе рабочей поездки Рустама Минниханова в Узбекистан были достигнуты определенные договоренности в вопросах развития сотрудничества между Нижнекамским районом и муниципалитетом Чирчика, между КФУ и Центром геномики и биоинформатики АН Узбекистана, между КЭР-холдинг и Узбекнефтегаз, между МО Иннополис и ООО Bilim Tech о сотрудничестве в инновационной сфере, между ОЭЗ «Иннополис» и Дирекцией технологического парка программных продуктов и информационных технологий в целях развития мер поддержки высокотехнологичных компаний и проч. Всего было подписано 20 различных соглашений и меморандумов о развитии сотрудничества.