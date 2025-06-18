Рустам Минниханов провел встречу с президентом компании «Арнест» на ПМЭФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На полях Петербургского международного экономического форума Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом акционерного общества «Арнест». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Компания является одним из лидеров в сфере аэрозольного производства в России и странах СНГ. Также она входит в число ведущих производителей в таких сегментах, как косметическая продукция, бытовая химия, мороженое и продукты питания.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества.