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Общество 18 июня 2025 18:56

Рустам Минниханов провел встречу с президентом компании «Арнест» на ПМЭФ

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Рустам Минниханов провел встречу с президентом компании «Арнест» на ПМЭФ
Фото: пресс-служба Раиса РТ

На полях Петербургского международного экономического форума Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом акционерного общества «Арнест». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Компания является одним из лидеров в сфере аэрозольного производства в России и странах СНГ. Также она входит в число ведущих производителей в таких сегментах, как косметическая продукция, бытовая химия, мороженое и продукты питания.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества.

#ПМЭФ #Рустам Минниханов
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