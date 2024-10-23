Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подробностями с «Татар-информом» поделилась глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Раис республики сказал, что с теплотой вспоминает свои визиты в Баку. «Отрадно, что крепкие связи между нашими республиками, заложенные Минтимером Шариповичем Шаймиевым и Гейдаром Алиевичем Алиевым, продолжают успешно развиваться», — подчеркнул он.

По итогам прошлого года татарстано-азербайджанский товарооборот составил 102 миллиона долларов. Динамика первого полугодия 2024 года показывает рост.

На встрече отметили, что помимо поставки продукции автомобилестроения, перспективным видится сотрудничество в торговле по речным и морским путям. В частности, активнее использовать транспортные и логические возможности Волжско-Камского бассейна.

Президент Азербайджана отметил, что тот факт, что БРИКС проходит в Казани, говорит о высоком доверии руководства России к Рустаму Минниханову и народу Татарстана.

В завершении встречи Раис республики вручил Ильхаму Алиеву орден «Дуслык». Президент Азербайджана поблагодарил за внимание и такую высокую награду.