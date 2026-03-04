Рустам Минниханов провел встречу с послом Уганды в РФ Мозесом Каваалууко Кизиге

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Уганда в РФ Мозесом Каваалууко Кизиге. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений в рамках сотрудничества Российской Федерации и Республики Уганда. Лидер Татарстана, в частности, отметил, что сегодня отношения носят взаимовыгодный характер и Татарстан как регион России принимает участие в сотрудничестве между странами.

Делегация посольства Уганды находится в Татарстане с рабочим визитом, направленным на развитие торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества.

В программе визита – встречи с представителями органов власти и делового сообщества, посещение ведущих вузов республики, а также ознакомление с инновационной и промышленной инфраструктурой Татарстана. В частности, состоялась встреча с руководством Агентства инвестиционного развития РТ.