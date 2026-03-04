news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 марта 2026 11:02

Рустам Минниханов провел встречу с послом Уганды в РФ Мозесом Каваалууко Кизиге

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов провел встречу с послом Уганды в РФ Мозесом Каваалууко Кизиге
Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Уганда в РФ Мозесом Каваалууко Кизиге. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений в рамках сотрудничества Российской Федерации и Республики Уганда. Лидер Татарстана, в частности, отметил, что сегодня отношения носят взаимовыгодный характер и Татарстан как регион России принимает участие в сотрудничестве между странами.

Делегация посольства Уганды находится в Татарстане с рабочим визитом, направленным на развитие торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества.

В программе визита – встречи с представителями органов власти и делового сообщества, посещение ведущих вузов республики, а также ознакомление с инновационной и промышленной инфраструктурой Татарстана. В частности, состоялась встреча с руководством Агентства инвестиционного развития РТ.

#Рустам Минниханов #Уганда
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

3 марта 2026
«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

3 марта 2026