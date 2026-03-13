Раис Татарстана Рустам Минниханов провел телефонный разговор с Королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифой. Об этом в МАХ сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Как председатель Группы стратегического видения «Россия-исламский мир» Рустам Минниханов выразил обеспокоенность ситуацией, которая развивается сейчас вокруг Ближнего Востока. Стороны сошлись на необходимости прекращения боевых действий и возвращения к переговорам.

«Российская Федерация последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов и осуждает любые проявления насилия, которые приводят к человеческим жертвам и разрушению инфраструктуры», – отметил руководитель республики.

Он подчеркнул, что основными принципами Группы стратегического видения остаются диалог цивилизаций, и выразил надежду, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Король Бахрейна поблагодарил Рустама Минниханова за внимание. «Спасибо за Ваш звонок, личное внимание. Вы большой друг для нашей страны. Нам важна эта поддержка», – подчеркнул Хамад ибн Иса Аль Халифа. Он также заметил, что нынешнее обострение ситуации ставит под угрозу безопасность всего региона.

Рустам Минниханов выразил готовность оказать любую поддержку, которая может помочь мирному урегулированию конфликта.