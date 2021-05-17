Рустам Минниханов провел переговоры с Президентом Туркменистана

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время визита в Туркменистан встретился с лидером этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Обращаясь к Президенту Туркменистана, Рустам Минниханов еще раз выразил соболезнования в связи с кончиной отца политика — Мяликгулы Бердымухамедова. «Хочу выразить личное соболезнование в связи со смертью вашего отца. Он был настоящим патриотом своей страны», — отметил Президент РТ.

«Как говорят, друг познается в беде. Всегда чувствуем вашу поддержку», — сказал в ответ Президент Туркменистана.

Бердымухамедов напомнил, что Татарстан занимает особое месте в стратегическом партнерстве Российской Федерации и Туркменистана. Он также поблагодарил за теплый прием, оказанный в Казани делегации, посетившей город для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета.

В свою очередь Минниханов заметил, что дружественные отношения президентов двух стран способствуют поддержанию самого тесного контакта на уровне регионов. «Хочу поблагодарить Владимира Владимировича (Президента России Владимира Путина — прим. Т-и) и вас, что у нас есть возможность работать по всем направлениям», — подчеркнул он.

Помимо этого, стороны отдельно выделили важность деятельности рабочей группы по экономическому и научно-техническом сотрудничеству, добавила Галимова.

Фото: tatarstan.ru.