Рустам Минниханов провел очередное заседание совета директоров Татнефтехиминвест-холдинга

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а также Председатель Правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев.

О деятельности промышленных предприятий ГК «Оптикэнерго» рассказал генеральный директор ООО «Сарансккабель-Оптика» (входящего в ГК) Рашид Абаев. Компания активно работает с машиностроительными и энергетическими предприятиями Республики Татарстан и является единственным в стране производителем сварной плоскоовальной трубки для автомобильных радиаторов.

Рашид Абаев пригласил предприятия и организации Татарстана к расширенному сотрудничеству, в том числе для укрепления технологического суверенитета и реализации совместных инвестиционных и производственных проектов.

Руководители «Татэнерго» и «Сетевой компании» отметили, что уже имеют опыт сотрудничества с данной компанией.

Рустам Минниханов предложил вице-премьеру, министру промышленности и торговли РТ Олегу Коробченко и генеральному директору АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинату Яруллину направить на «Оптикэнерго» делегацию Татарстана с представителями местных предприятий.

«Во время следующего визита в Мордовию я также заеду к вам на производство», – отметил лидер республики.

Заместитель генерального директора по производству ООО «ХИМКОНСАЛТ» (Группа компаний NOVAROLL) Владимир Крючков презентовал статическое оборудование любой сложности для предприятий газохимической и нефтехимической промышленности.

Для организаций Республики Татарстан NOVAROLL предлагает сотрудничество в сфере поставок упаковочных материалов и реализации проектов по созданию статического оборудования для химической промышленности.

«Тема оборудования была и остается актуальной. Надо внимательно изучить ваши предложения, потенциал для сотрудничества хороший», – заметил Рустам Минниханов.

Академик РАН, вице-президент Российского химического общества им. Д.И. Менделеева Юлия Горбунова представила масштабную образовательную и научно-просветительскую программу, направленную на вовлечение молодого поколения в естественные науки, популяризацию наследия Дмитрия Ивановича Менделеева, а также на укрепление связей между историей российской науки и современными технологическими достижениями.

В качестве примера Юлия Горбунова привела совместные с СИБУРом мероприятия на площадке Дома Полимеров в Москве и Дзержинске.

Организаторы открыты к партнерству с образовательными учреждениями, предприятиями и органами власти Татарстана, поддерживают разработку совместных программ популяризации науки. В частности, Юлия Горбунова дала высокую оценку новому республиканскому проекту «Физико-химический прорыв».

Также она представила проект выездной летней школы «Менделеевский маршрут» для учителей химии и учащихся 5-11-го классов в Татарстане в 2026 году, который получил одобрение совета директоров ТНХИ.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан – один из ведущих химических и нефтехимических центров страны.

«Вопрос подготовки кадров очень важен, эту работу необходимо начинать со школьной скамьи. Мы всецело поддерживаем вашу образовательную программу, будем вместе работать», – подчеркнул он.

Заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрий Зауэрс рассказал об участии «Газпромбанка» в реализации национальных проектов технологического лидерства. В 2023 году организация начала системный анализ своей деятельности в части работы с наукоемкими и технологическими активами.

«Газпромбанк» пригласил организации Татарстана к сотрудничеству в рамках пилотных проектов, акселерационных программ и инвестирования в перспективные технологические стартапы, а также к созданию специализированных региональных центров развития и поддержки индустриальных экосистем.

Директор филиала ПАО «МТС» в Республике Татарстан Марат Кабанов сообщил о разработке цифровых и технологических решений для предприятий топливно-энергетического комплекса.

Он предложил сформировать в Татарстане отраслевые центры компетенций по промышленной 5G-сети, ИИ, роботизации и промышленной автоматизации, а также централизации экомониторинга. Это, по словам докладчика, позволит существенно повысить конкурентоспособность предприятий региона и создать новые рабочие места для специалистов в области ИТ и инженерии.

«Нужно создать рабочую группу, подготовить соответствующие предложения. То, что вы озвучили, – это на сто процентов нас касается. Эти компетенции востребованы и промышленными предприятиями, и транспортной сферой. Распишем по каждому направлению возможные варианты сотрудничества», – подчеркнул Рустам Минниханов.