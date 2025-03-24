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На главную ТИ-Спорт 24 марта 2025 08:32

Рустам Минниханов проведет традиционную встречу с «Ак Барсом» перед стартом плей-офф

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Рустам Минниханов проведет традиционную встречу с «Ак Барсом» перед стартом плей-офф
Фото: ak-bars.ru

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня навестит тренеров и игроков казанского ХК «Ак Барс» на «Татнефть Арене» в рамках традиционной встречи, предваряющей старт розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, Раис республики проводит подобные встречи с напутственными словами дважды в сезоне – перед началом регулярного чемпионата и перед стартом плей-офф. Третья встреча, как правило, происходит в случае завоевания медалей или главного трофея лиги – Кубка Гагарина.

Корреспонденты «ТИ-Спорт» будут присутствовать на запланированных мероприятиях. О подробностях встречи и последующей тренировки читайте в материале, который выйдет в течение дня.

После встречи казанская команда проведет открытую тренировку для представителей медиа, во время которой тренер и игроки команды ответят на главные вопросы перед началом игр на выбывание.

#ХК Ак барс
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