Рустам Минниханов: Проведение религиозных форумов — большая поддержка для нашей страны

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

События, подобные XIV Всероссийскому форуму татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», являются большой поддержкой для всей России. Такое мнение на пленарном заседании мероприятия в Международном выставочном центре «Казань Экспо» высказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Представители духовенства — это наша опора. Только через религию мы сможем сохранить себя — наш язык, наши традиции. В Татарстане проживает 30% татар, остальные — в регионах России, других странах. Ежегодные встречи с вами, посещение схода „Изге Болгар җыены“, проведение форумов — это большая поддержка для нашей страны», — сказал он.

Раис Татарстана также подчеркнул, что проходящий в Казани международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» имеет большое значение для страны.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы ведем плодотворное сотрудничество с исламскими странами. Живем в сложные времена, но, несмотря на это, исламские страны — с нами, с нашей страной, руководители исламских стран уважают нашего Президента [Владимира Путина]. Мы тоже вносим свой вклад в это дело. Татарстан занял позицию посредника в этом деле. Они всё видят», — отметил Раис РТ.

XIV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» собрал более 1 000 участников из 77 регионов страны.