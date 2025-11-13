Раис Татарстана Рустам Минниханов протестировал технологии электронного рулевого управления. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

«...Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать PS: технологию планируют использовать на российском рынке», – пишет Галимова. Свой пост она сопроводила соответствующим видео.

Steer by Wire («управление по проводам») – технология в автомобилестроении, которая исключает механическую связь между рулем и колесами. Вместо этого используются электронные сигналы для передачи команд от руля к колесам.

Видео: https://t.me/galimovatatarstan