Рустам Минниханов призвал жителей участвовать в голосовании за объекты благоустройства

Ежегодное всероссийское онлайн-голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году, стартует в Татарстане 21 апреля. Голосование обсудили на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики активнее включаться в голосование. По его мнению, у граждан есть возможность напрямую влиять на выбор парков, скверов и других территорий: через Единый портал госуслуг они смогут определить, какие объекты нуждаются в обновлении в первую очередь. Он также поручил организовать широкое информирование населения о ходе голосования.

Руководитель департамента программ развития городской среды Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова сообщила, что голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня. В нем примут участие 178 территорий из 45 муниципальных образований республики.

Благоустройство общественных пространств реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».