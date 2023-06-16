Рустам Минниханов призвал уделить особое внимание безопасности на Сабантуе в Казани

24 июня на трех площадках в Казани пройдет Сабантуй. Особое внимание при подготовке события следует уделить вопросам безопасности, а также организации питания гостей, подчеркнул на совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов.

Он отметил важность популяризации национальных обычаев и традиций народов Татарстана.

Напомним, праздник пройдет в березовой роще жилого массива Мирный, в березовой роще жилого массива Дербышки и в лесопарковой зоне озера Лебяжье.