Рустам Минниханов призвал учителей усилить взаимодействие с родителями школьников

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей школ усилить взаимодействие с родителями учеников. Об этом он заявил на августовском совещании работников образования в Актаныше.

«Школы должны в тесном контакте работать с родительским сообществом. Сегодня есть много разных форм. Но ограничиваться только родительскими собраниями неправильно. Надо использовать самые современные возможности, приглашать экспертов, чтобы усилить работу с родителями», – сказал Минниханов.

Президент РТ подчеркнул, что не только школа, но и родители должны нести ответственность за своего ребенка. «По трагедии, которая случилась в казанской гимназии, родители виноваты в том, что никакого сигнала не дали. Хотя могли предупредить, можно было бы обратиться в медицинское учреждение. Молодой человек официально получил оружие, и никто его не остановил. Поэтому считаю, что родители несут такую же ответственность за своих детей», – пояснил он.

Руководитель республики добавил, что в рамках цифрового образования необходимо сформировать базовые знания о безопасной работе в интернете, чтобы обучающиеся не поддавались на уловки кибермошенников, не подвергались кибербуллингу, понимали, что такое конфиденциальность данных.

В завершение заседания Минниханов поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку семей с детьми. Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей в республике уже получили 539 тыс. семей.

В мероприятии также приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.