Минниханов: «Выборы в Госдуму определят вектор развития России на следующие пять лет»

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю выборов депутатов Госдумы

Федерального Собрания РФ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Руководитель республики отметил, что сегодня завершается предвыборный период, и в ближайшие три дня предстоит избрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. «Это важнейшее общественно-политическое событие определит вектор развития страны на предстоящие пять лет», — сказал он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан традиционно имеет весомое представительство в Государственной Думе, активно участвует в законотворческой деятельности, реализации федеральных проектов и программ. Это позволяет последовательно отстаивать интересы республики и в конечном счете улучшать жизнь людей.

«Сегодня наша республика — устойчивый и экономически успешный регион, в котором комфортно жить и трудиться. Предметом нашей гордости являются межнациональный и межрелигиозный мир и гражданское согласие. Созидательный труд и верность традициям являются основой достижений и уверенности в будущем», — сказал руководитель республики.

По его словам, многие отмечают высокий уровень развития Татарстана, расширение возможностей для самореализации человека, но немало еще предстоит сделать.

«Нам поступило большое количество предложений избирателей. Их решение станет предметом особой заботы всех органов государственной и муниципальной власти. Крайне важно продолжить преобразования, нацеленные на процветание родной республики и укрепление нашего Отечества. Рассчитываю, что большинство из вас поддержит этот курс своими голосами», — отметил Президент РТ.