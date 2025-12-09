Рустам Минниханов призвал татарстанцев объединить силы в борьбе с коррупцией

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис РТ Рустам Минниханов обратился к татарстанцам по случаю Дня борьбы с коррупцией и призвал объединить усилия в борьбе с ней.

«9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией – дата, которая служит важным напоминанием о необходимости объединения усилий в противостоянии одному из ключевых вызовов современности. Коррупция оказывает ощутимый вред всем сферам нашей жизни, искажая экономические процессы и подрывая социальную справедливость. Именно поэтому противостояние этому явлению – одно из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти всех уровней.

Татарстан вносит свой вклад в общероссийскую систему противодействия коррупции, последовательно внедряя комплексный подход: от цифровизации государственного управления до обеспечения открытости информации и усиления общественного контроля. Особое внимание уделяется правовому просвещению и повышению цифровой грамотности населения.

Убежден, работа по профилактике коррупции невозможна без активного участия каждого гражданина. Только объединив усилия, мы сможем сформировать эффективные механизмы противодействия коррупции и в целом новую культуру взаимоотношений, основанную на доверии и ответственности.

Уверен, благодаря нашей общей приверженности принципам честности, справедливости и законности Татарстан будет и дальше уверенно развиваться, укрепляя свои позиции как одного из опорных и динамично развивающихся регионов России», – заявил Рустам Минниханов.