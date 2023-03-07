Рустам Минниханов призвал своевременно готовиться к весенне-полевым работам

Сегодня ключевая задача — своевременная и успешная организация весенне-полевых работ. Важно в кратчайшие сроки завершить подготовку машинно-тракторного парка, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«За последние годы многое было сделано в части обновления техники, эту работу мы продолжим. Нет никакой озабоченности по обеспечению запчастями. Техника будет готова к весенне-полевым работам. Тем не менее мы остаемся зависимы от иностранных поставщиков техники. Поэтому вопрос импортозамещения является первостепенным», — сказал руководитель республики.

По его словам, в Татарстане есть успешные примеры в части импортозамещения. Так, «ТехноАрск» освоил производство стойлового оборудования, а «Казаньсельмаш» вводит новые производственные площади.

«С одной стороны это сложности, с другой — новые возможности. Необходимо в вопросах выпуска запчастей и сельхозтехники организовать работу на системной основе, чтобы поставлять и в другие регионы. Высокой остается импортозависимость по семенам технических культур. Здесь тоже нужно проводить соответствующую работу», — подчеркнул Раис РТ.

Важно продолжить работу по улучшению плодородия земель, добавил он. Аграрии смогли увеличить внесение минеральных удобрений с 52 до 75 килограммов действующего вещества на гектар, теперь объемы нужно нарастить до 80 килограммов на гектар, отметил Минниханов.

«Без удобрений рассчитывать на высокий урожай невозможно. Татарстан — зона рискованного земледелия. Важно застраховать свои риски от неурожая. Пока застраховано менее 10% посевов. Такая ситуация ненормальна», — заметил он.

Для обеспечения населения овощной продукцией Раис Татарстана призвал задействовать весь потенциал орошаемых земель. «Без овощехранилищ говорить о серьезной работе по овощам невозможно», — заключил он.