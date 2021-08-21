Рустам Минниханов призвал близких беременных женщин прививаться от коронавируса

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил рост заболеваемости коронавирусом среди беременных женщин и призвал их близких беречь их и вакцинироваться. Об этом он заявил на совещании в Доме Правительства РТ.

«Особо я бы обратил внимание на беременных. Они тоже должны беречь себя. Кроме посещения врача остальные вещи надо минимизировать. Близкие, которые находятся рядом с этой женщиной, должны быть вакцинированы», — сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что на данном этапе форма прохождения болезни сложнее, чем была, и после нее многие до конца не могут восстановиться.

Сегодня в Татарстане с диагнозом Covid-19 госпитализировано 69 беременных. За их здоровье и жизнь будущих детей борются врачи.