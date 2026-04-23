Рустам Минниханов: «Привлекать родителей в музеи нужно через детей»

Работу музеев с молодежью необходимо выстраивать через семейное посещение. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе республики.

Он отметил, что вовлекать родителей в культурную повестку нужно через детей, поскольку именно семейный формат делает посещение музеев более устойчивой привычкой.

«Родители не ходят в музеи. Надо через детей привлекать родителей, чтобы в музеи ходили семьями», – сказал он.

Отдельно Минниханов подчеркнул значение программы «Пушкинская карта» как инструмента, который обеспечивает молодежи доступ к театрам, музеям и другим культурным площадкам и фактически формирует привычку к культурному досугу.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сообщила, что по итогам 2025 года учреждения культуры республики продали 974 тыс. билетов на сумму более 469 млн рублей. Татарстан также входит в число регионов-лидеров по объемам участия в программе – 384 тыс. участников.

По ее словам, республика заранее нарастила предложение для молодежной аудитории и смогла эффективно включиться в реализацию программы с первых этапов ее запуска. При этом она отметила, что важно не только количество посещений, но и понимание культурных предпочтений молодежи и того, какие форматы действительно востребованы.

«Пушкинская карта – это не только билет, это индикатор ценностной структуры, модели, матрицы молодого человека. Если у него нет укорененной идентичности, он выберет развлечения, а не смыслы, познать которые гораздо сложнее. Сегодня мы упираемся не в недоступность билета. Мы сегодня упираемся в ценностную пустоту: не всегда молодежь понимает то, что мы хотим транслировать», – подчеркнула она.