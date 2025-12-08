Рустам Минниханов присудил госпремии Татарстана в области науки и техники

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственных премий Татарстана в области науки и техники за 2025 год. Лауреатами стали ученые и специалисты, работающие в ведущих вузах, научных центрах и предприятиях республики.

Государственная премия за цикл научных работ «Математические модели и цифровые двойники многофазных течений для повышения эффективности разработки нефтяных месторождений и создания инновационных пористых материалов» присуждена заведующему кафедрой аэрогидромеханики КФУ Константину Поташеву, заведующему кафедрой моделирования экологических систем Шамилю Зарипову, профессору Александру Мазо, доценту кафедры аэрогидромеханики Ренату Марданову и профессору кафедры моделирования экологических систем Валерию Шарафутдинову.

За работу «Интеграция инновационных экологически безопасных биотехнологий в агропромышленный комплекс Республики Татарстан и их экономическая эффективность» премию получили директор НПИ «Биопрепараты» Римма Ибатуллина, главный агроном хозяйства «Тойма» Мунир Галимзянов, главный агроном хозяйства «Авангард» Хамит Гиматдинов, ведущий научный сотрудник ВНИИСХМ Андрей Кожемяков, доцент и заместитель директора НПИ «Биопрепараты» Ирина Крошечкина, заместитель директора АПК «ВАМИН Татарстан» Рустем Мухамадиев, ведущий научный сотрудник ТатНИИСХ Олег Шайтанов и главный научный сотрудник ТатНИИСХ Шамиль Шакиров.

Государственная премия за работу «Разработка и внедрение технологий очистки попутно добываемой воды с целью выработки пара для добычи сверхвязкой нефти» присуждена главному научному сотруднику ТатНИПИнефть Рифхату Сахабутдинову, начальнику отдела эксплуатации объектов подготовки воды Айдару Авзалетдинову, руководителю НП «ТН-Гидрохим» Евгению Буслаеву, ведущему научному сотруднику «ТН-Гидрохим» Рафаэлю Гарифуллину, старшему научному сотруднику лаборатории технологии подготовки воды Нилу Гафарову, начальнику отдела исследования и промысловой подготовки нефти Фаату Губайдулину и заведующей лабораторией технологии подготовки воды Любови Кудряшовой.