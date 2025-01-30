Рустам Минниханов принял в Казанском Кремле регбийный клуб «Стрела — Ак Барс»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в Казанском Кремле Раис Татарстана Рустам Минниханов чествовал казанский клуб «Стрела — Ак Барс» после победы в чемпионате России по регби-7.

Татарстанская команда под руководством тренера Рамиля Юсупова впервые в истории стала чемпионом России в этом виде спорта. Сегодня «Стрела — Ак Барс» в полном составе вместе с главным тренером клуба Джей Пи Нилом встречалась с Рустамом Миннихановым.

Раис Республики Татарстан поприветствовал собравшихся и отметил, что рад видеть команду в Казанском Кремле.

«На протяжении всего сезона вы демонстрировали высочайшее спортивное мастерство и командный дух, стремление к победе. Бик зур рәхмәт сезгә! Титул чемпионов России по регби-7, серебряные медали чемпионата страны и победа в Суперкубке – это закономерный итог сплоченной работы всего коллектива», – отметил Рустам Минниханов.

Также руководитель республики подчеркнул, что ценность этой победы особенна, учитывая, что в команде выступают собственные воспитанники. Тренировки проводят татарстанские специалисты. Это говорит об эффективной работе республиканской школы регби, сказал Минниханов.

«Благодаря вашим победам, тех, кто увлекается регби, становится больше. Этот вид спорта в республике получит новый импульс и станет еще более популярным», – заключил Раис Татарстана.

Завершая свою речь Раис РТ отметил, что видел финальный матч в Англии, и эта игра произвела на него большое впечатление.

«Регби – это игра очень мужественных людей. По сравнению с регби борьба – это, конечно, помягче», – пошутил Минниханов.

Далее состоялась церемония вручения государственных наград Республики Татарстан. Членам команды были вручены медали «За доблестный труд», медали «100 лет образования ТАССР», Благодарности Раиса Республики Татарстан и другие.

В свою очередь, главный тренер регбийного клуба «Стрела — Ак Барс» Джей Пи Нил поблагодарил Рустама Минниханова на татарском языке.



«В прошлом году мы сюда привезли Кубок России, в этом году серебряные медали и Суперкубок. В этой коллекции не хватает только одного кубка. Дай Бог, чтобы все пошло по плану. Хотим с вами встретиться еще раз.

Еще раз благодарим от имени клуба. Бик зур рэхмэт», – завершил свою речь южноамериканский наставник «Стрелы».

Победный сезон продолжался с осени 2023 года. «Стрела — Ак Барс» выиграла два первых тура и закрепилась на первой строчке турнирной таблицы. Третий и четвёртый туры прошли весной 2024 года – в третьем казанцы финишировали первыми, а четвёртый закончили на пятом месте. Заключительные туры состоялись в ноябре 2024 года. В пятом туре команда стала второй, в шестом заняла первое место.

По итогам всего чемпионата казанский клуб набрал 110 очков и закончил соревнования на первом месте в турнирной таблице. Вторым стал «Локомотив — Пенза», прошлый обладатель золотых медалей, третьим – московское «Динамо».