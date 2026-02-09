Рустам Минниханов принял участие во встрече с министром инвестиций Саудовской Аравии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Руководитель республики подчеркнул важность сотрудничества Татарстана с Саудовской Аравией в рамках отношений двух стран.

Кроме того, он отметил, что представители Саудовской Аравии в Группе стратегического видения «Россия-исламский мир» в числе активных участников.

Что касается экономики, по словам Раиса республики, в Татарстане активно изучают опыт страны в рамках стратегии «Видение 2030», прежде всего, в части развития зеленой экономики и цифровизации.

«В последние годы товарооборот Татарстана и Саудовской Аравии стабильно растет, но пока остается довольно скромным. По итогам 9 месяцев 2025 года он составил 72 миллиона долларов. У нас есть все возможности для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он остановился на отраслях, которые были бы интересны для расширения сотрудничества, – поставка продукции халяль, работа через инструменты исламского банкинга. Рустам Минниханов отметил, что для более подробного знакомства с республикой было бы полезно посетить Международный экономический форум «Россия-исламский мир: KazanForum».

Также в ходе беседы лидер Татарстана рассказал о прошедшей накануне в Джидде презентации Казани как Культурной столицы исламского мира в этом году и пригласил делегации Саудовской Аравии для участия в мероприятиях в рамках этого статуса.

Халид бин Абдулазиз Аль-Фалих поблагодарил Рустама Минниханов за подробный рассказ об экономическом и промышленном потенциале Татарстана. Он заявил, что республика представляет для Саудовской Аравии большой интерес – как точка входа инвестиций в Россию. И сообщил, что делегация Королевства обязательно примет участие в ближайшем KazanForum.