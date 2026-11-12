Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте РФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта. Встреча прошла в Москве и была посвящена организации физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Президент России Владимир Путин сообщил, что ежегодно в стране проводят около 230 тыс. спортивных соревнований различного уровня. Из них более 13 тыс. стартов проходят на федеральном уровне.

Глава государства также поручил включить «Кубок защитников Отечества» в Единый календарный план спортивных соревнований со следующего года.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Прошу Министерство спорта во взаимодействии с фондом „Защитники Отечества“, региональными и местными властями создать все условия для его проведения на самом высоком уровне, в том числе обеспечить достойное освещение в средствах массовой информации», – обратился Владимир Путин к участникам заседания.

Кроме того, Президент России отметил потенциал Всероссийской спартакиады.

«Считаю, что, отталкиваясь от опыта этого года, надо делать ее программу более динамичной, компактной по срокам, чтобы люди смогли прочувствовать энергию большого праздника спорта, всей семьей приходили на стадионы, чтобы вживую увидели лучших атлетов страны», – заявил Владимир Путин.