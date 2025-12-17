news_header_top
Общество 17 декабря 2025 16:43

Рустам Минниханов принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Участников собрания поприветствовал Президент России и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Он отметил, что за уходящий год армия РФ завоевала стратегическую инициативу и освободила более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города.

«Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, всех, кто защищает Россию, безопасность граждан страны», – сказал Путин и объявил минуту молчания в память о погибших героях.

С полной речью выступления Президента России можно ознакомиться на сайте Кремля.

