Рустам Минниханов принял участие в стратегической сессии по вопросам доступности жилья

Фото: скриншот видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Москве принял участие в стратегической сессии, посвященной мерам по повышению доступности жилья. Сессию провел председатель правительства России Михаил Мишустин.

В рамках обсуждения были представлены решения, направленные на стимулирование спроса.

Как ранее писал «Татар-информ», отменены дополнительные комиссии банков при оформлении льготной ипотеки, расширены лимиты ипотечных программ. Кроме того, совместно с Банком России подготовлена инициатива временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование новостроек.

«Важно постоянно держать на контроле ситуацию в строительном секторе. Эта сфера имеет большое значение для экономики, поскольку обеспечивает многих людей не только жильем, но и работой», – отметил Михаил Мишустин.

Ключевой задачей остается выполнение национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект предусматривает к 2030 году ввод в эксплуатацию свыше 660 млн кв. м жилья и расселение не менее 6,2 млн кв. м аварийного фонда.

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета России, которая отвечает за реализацию данного национального проекта.