Рустам Минниханов принял участие в совещании ЦБ РФ по партнерскому финансированию

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в Москве Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании в Центральном банке РФ. Встреча прошла под председательством главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

К обсуждению также присоединился председатель Попечительского совета AAOIFI (Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов) шейх Ибрагим Бен Халифа Аль-Халифа. Ключевой темой переговоров стала реализация эксперимента по внедрению партнерского финансирования.

Рустам Минниханов поблагодарил Эльвиру Набиуллину за поддержку инициатив республики и содействие в проведении эксперимента. Отдельную признательность Раис Татарстана выразил шейху Ибрагиму Бен Халифе Аль-Халифе и коллегам из AAOIFI.

Участники встречи отметили последовательное развитие рынка в Татарстане, где уже работает ряд банков, предоставляющих услуги исламского финансирования. Шейх Ибрагим Бен Халифа Аль-Халифа в своем выступлении использовал опыт Татарстана как пример реализации пилотного проекта.

Стороны обсудили текущие результаты эксперимента и вопросы взаимодействия с представительским центром AAOIFI, открытие которого планируется в Казани.