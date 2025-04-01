Рустам Минниханов принял участие в разработке стратегии развития ТЭК до 2050 года

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Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в стратегической сессии в Москве, посвященной развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года. Одним из ключевых направлений стало укрепление технологического суверенитета. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Правительство запустило новый национальный проект «Атомные и энергетические технологии», который предусматривает поддержку передовых отечественных разработок, современных материалов, оборудования и комплектующих.

Особое внимание в стратегии уделено нефтяной отрасли, на долю которой приходится около 20% ВВП страны. Годовые инвестиции в этот сектор превышают 5 трлн рублей, способствуя развитию смежных сфер.

В России сохраняются конкурентные цены на продукцию глубокой переработки нефти и нефтехимию, что выгодно отличает ее от других стран. Глава правительства подчеркнул важность постоянного контроля за этой ситуацией.

В перспективе предстоит активная работа с трудноизвлекаемыми запасами нефти и расширение добычи в новых регионах.

«Россия занимает около 10% мирового рынка нефти. Мы поддерживаем тесное взаимодействие с партнерами по ОПЕК+ и ответственно подходим к вопросам глобальной энергетической безопасности», – отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Правительство также продолжит развитие угольной отрасли. В числе приоритетных задач – совершенствование логистики и снижение затрат на транспортировку. В этом направлении планируется: увеличение провозной способности Восточного полигона железных дорог, расширение инфраструктуры, ускоренное производство мощных локомотивов и инновационных вагонов с повышенной грузоподъемностью.

«Необходимо проработать дополнительные механизмы, которые обеспечат стабильное развитие Кузбасса и других угледобывающих регионов», – подчеркнул премьер-министр.