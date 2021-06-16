Минниханов отметил важность работы регионов в рамках российско-узбекистанских отношений

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель Премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков приняли участите в работе делового форума «Татарстан-Узбекистан». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Перед началом форума состоялся осмотр выставки промышленных предприятий Татарстана, которая организована в Национальном выставочном комплексе УзЭкспоЦентр. Представлено 14 предприятий: АО «Казанский вертолетный завод», ООО «Эйдос-Медицина», АО «Химград», АО «ПО ЕлАЗ» и так далее.

Открывая форум, Рустам Минниханов отметил важность работы на уровне регионов в рамках российско-узбекистанских отношений. «Хочу выразить признательность за внимание и поддержку развития межрегионального сотрудничества Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и Президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву», — отметил Президент РТ.

Вице-премьер поблагодарил Рустама Минниханова за личное участие в форуме. «Татарстан занимает особое место в нашем стратегическом партнёрстве с Российской Федерацией. Высоко ценим наше доверительное сотрудничество. В Узбекистане сегодня проживает почти 300 тысяч татар. В свою очередь в Татарстане проживает почти 9 тысяч наших соотечественников. Отдельно хочу отметить нашу культурную, языковую схожесть. Важно продолжать укреплять и расширять наши связи», — сказал Сардор Умурзаков.

Взаимодействие между Татарстаном и Узбекистаном строится на основе межправительственного Соглашения, подписанного в 1993 г. Также Узбекистан — одна из первых республик, на территории которой появилось представительство Татарстана.

Для восстановления товарооборота, который по итогам прошлого года составляет 156 млн долларов и снизился в период пандемии на 19,7% в сравнении с 2019 годом, необходимо работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных товаров и услуг, отметили участники форума.

Сегодня в Узбекистане работают представительства ряда предприятий Татарстана. Это автоцентр КАМАЗа в Ташкенте (2018 г.), линия сборки КАМАЗа в Самарканде (2019 г.), ведется работа по линии «Татнефти».

Интерес республики сегодня в части поставок продукции в Узбекистан определён такими направлениями, как, вертолёты серии МИ, АНСАТы различных модификаций, нефтехимическая продукция, сельскохозяйственная техника, автомобильные шины, продукция «Халяль» и т.д.