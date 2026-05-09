Рустам Минниханов принял участие в проекте РВИО Татарстана «Стена героев»

Фото: пресс-служба РВИО

Ко Дню Победы Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Республике Татарстан реализовало проект «Стена героев» – мемориальную экспозицию с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В этом году участие в проекте принял Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщают организаторы проекта.

Он разместил на «Стене героев» портрет своего родственника – Галимзяна Миннихановича Минниханова, участника Великой Отечественной войны.

Согласно сообщению, Галимзян Минниханов родился в 1922 году в деревне Игенче Таканышского района Татарской АССР. В 1941 году был мобилизован Таканышским районным военным комиссариатом. Рядовой, стрелок в составе 5-й армии Западного фронта, он участвовал в Московской оборонительной операции. Галимзян Минниханов погиб 15 декабря 1941 года в бою за деревню Морево Рузского района Московской области.

По информации РВИО, всего «Стена героев» собрала более 1000 портретов фронтовиков и тружеников тыла. В прошлом году было размещено около 400 фотографий. Жители республики могли заранее направить снимки и сведения о своих родных, а также распечатать портрет прямо на месте и сразу разместить его на стене.

К акции присоединялись жители Казани, гости города и туристы. Для многих семей это стало возможностью вернуть в публичное пространство историю своих родных – через фотографию, имя и несколько строк о судьбе человека.

В этом году площадка была оформлена в стилистике Казани – Города трудовой доблести. Дополнительно были подготовлены информационные кубы о вкладе Казани в Победу, оживлённые портреты героев на медиаэкранах и тематические плакаты Победы.

«Участие Рустама Нургалиевича Минниханова в проекте показывает, что память о Победе начинается с личной семейной истории. “Стена героев” собрала более тысячи портретов, и за каждым из них – судьба человека, вклад семьи и часть общей истории страны», – отметил исполнительный директор РВИО Татарстана Тимур Камалетдинов.

Проект «Стена героев» продолжает работу РВИО Татарстана по сохранению исторической памяти, вовлечению жителей республики в памятные инициативы и укреплению связи поколений.