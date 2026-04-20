Рустам Минниханов принял участие в пленарной сессии выставки «Иннопром. Центральная Азия»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в пленарной сессии «Технологические хабы – новый промышленный ландшафт», которая прошла в рамках международной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

За время проведения промышленной недели мероприятие соберет свыше 11 тысяч участников из 35 стран. В экспозиции представлены стенды около 500 компаний. Среди стран-участниц – Узбекистан, Россия, Белоруссия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Турция, ОАЭ и Азербайджан.

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в своем выступлении сообщил, что в рамках российско-узбекского сотрудничества уже реализовано 150 инвестиционных проектов общим объемом около 4 трлн рублей. Он отдельно остановился на развитии индустриальных парков и отметил в качестве успешных примеров площадки «Чирчик» и «Джизак».

Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, в свою очередь, заявил о росте числа совместных предприятий между двумя странами. По его словам, благодаря взаимодействию регионов их количество превысило 3000.