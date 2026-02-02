Рустам Минниханов принял участие в открытии торговой выставки OMNEX 2026 в Маскате

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Маскате принял участие в церемонии открытия Оманской международной торговой выставки OMNEX 2026. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Форум посвящен вопросам инноваций, современных технологий и туризма. Татарстан участвует в выставке впервые и представил собственный стенд. До официального открытия его осмотрели представители королевской семьи Омана, в том числе Его Высочество Саид Фейсал бен Турки бен Махмуд Аль Саид, а также президент Всемирной конфедерации этноспорта, сын президента Турции Билал Эрдоган и другие официальные лица – участники форума.

OMNEX 2026 объединила на одной площадке международные компании, государственных деятелей, инвесторов и представителей инновационных отраслей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках церемонии открытия Рустам Минниханов выступил перед участниками выставки. Он поблагодарил организаторов за приглашение и отметил, что Татарстан является регионом с развитой экономикой, основанной на инновациях и современных технологиях, и последовательно изучает лучшие мировые практики, внедряя новые подходы. По его словам, привлечение инвесторов остается одной из ключевых задач республики.

Раис Татарстана также рассказал об условиях, созданных в регионе для инвесторов, и пригласил представителей бизнеса Омана посетить республику. Отдельное внимание в своем выступлении он уделил теме партнерского финансирования, подчеркнув, что в Казани открылось первое в мире представительство Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI).

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов отметил, что на рынке Татарстана представлены все основные продукты исламского финансирования, разработанные специалистами республики и сертифицированные в этой организации.

Пользуясь случаем, Рустам Минниханов пригласил участников форума принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Он подчеркнул, что страны исламского мира остаются одним из важнейших направлений внешней деятельности Татарстана.

Республика активно сотрудничает с партнерами из мусульманских государств в торгово-экономической и культурной сферах. Минниханов напомнил, что по поручению руководства страны возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир».