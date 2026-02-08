Рустам Минниханов принял участие в открытии памятной доски Кариму Хакимову

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия памятной доски полномочному представителю СССР в Саудовской Аравии Кариму Хакимову. Мемориальную доску установили на здании Постоянного представительства России при Организации исламского сотрудничества, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Карим Хакимов был советским дипломатом и первым полномочным представителем Советской России в арабских странах. Он сыграл значительную роль в становлении и развитии отношений между молодой Советской Республикой и арабо-персидским миром.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В период своей дипломатической миссии Хакимов установил дружеские отношения с основателем династии Саудидов Абдель Азизом ибн Саудом и пользовался его личным расположением. Среди представителей арабской элиты и местного населения дипломат был известен под именем «Красный паша».

Рустам Минниханов поблагодарил руководство Министерства иностранных дел России, сотрудников российских дипломатических миссий в Саудовской Аравии и отдельно Постоянного представителя РФ при Организации исламского сотрудничества за решение установить мемориальную доску.

Он отметил, что открытие памятной доски будет способствовать дальнейшему укреплению российско-саудовских отношений, а также сохранению преемственности и связи поколений отечественной дипломатии.